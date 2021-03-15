Başkent'te bir haftada uyuşturucu suçundan 36 kişi tutuklandı
15.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:34
Ankara'da 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 şahıstan 36'sı tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara'da 8-14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 şahıstan 36'sı tutuklanırken, yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 15.7 kilogram esrar,2.1 kilogram eroin, 135 kök Hint keneviri ve bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı