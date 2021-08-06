Başkent'te bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası
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Başkent'te bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası

Başkent'te bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Ankara'da seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Ankara'da çevreyolu üzerinde seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne 3 bin 424 TL idari para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförünün sürücü belgesine de el konulduğu ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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