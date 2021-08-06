Başkent'te bilerek motosiklete çarpan kamyon şoförüne para cezası
Ankara'da seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.
Ankara'da seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.
Ankara'da çevreyolu üzerinde seyir halindeki motosiklete çarpan kamyon sürücüsüne 3 bin 424 TL idari para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförünün sürücü belgesine de el konulduğu ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı