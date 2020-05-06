BAŞKENT'TE BERBER VE KUAFÖR DÜKKANLARINDA HİJYEN ÇALIŞMASI

ANKARA'da, 11 Mayıs'ta açılacağı açıklanan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

ANKARA'da, 11 Mayıs'ta açılacağı açıklanan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden yapılan başvuruların ardından berber ve kuaförlere ücretsiz dezenfeksiyon işlemi uyguladı. Berberler ve kuaförler, 21 Mart'tan itibaren kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden açılarak faaliyetlerine başlayacak olan berber ve kuaförler için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Başvurular, 'forms.ankara.bel.tr' adresi üzerinden alındı.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA