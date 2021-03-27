Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Somuncu Baba Külliyesi dışından görüntüler Dua eden vatandaşlar Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar Vaaz ve vatandaşların namaz kılıp dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet...
Somuncu Baba Külliyesi dışından görüntüler
Dua eden vatandaşlar
Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar
Vaaz ve vatandaşların namaz kılıp dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek, Somuncu Baba Külliyesi Camisi'ne program düzenlendi.
Malatya
Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı. Turgut Özal Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, vaazı dinlemelerinin ardından namaz kıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaat dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen