Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Somuncu Baba Külliyesi dışından görüntüler Dua eden vatandaşlar Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar Vaaz ve vatandaşların namaz kılıp dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet...

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Somuncu Baba Külliyesi dışından görüntüler

Dua eden vatandaşlar

Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar

Vaaz ve vatandaşların namaz kılıp dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek, Somuncu Baba Külliyesi Camisi'ne program düzenlendi.

Malatya

Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı. Turgut Özal Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, vaazı dinlemelerinin ardından namaz kıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaat dua etti.

Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi
Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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