Son dakika haberleri: Berat Kandili dualarla idrak edildi

Son dakika gelişmesine göre Somuncu Baba Külliyesi dışından görüntüler Dua eden vatandaşlar Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar Vaaz ve vatandaşların namaz kılıp dua etmesi MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet...