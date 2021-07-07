Başkent'te bayram öncesi ilaçlama
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Başkent'te bayram öncesi ilaçlama

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

- Başkent'te bayram öncesi ilaçlama Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız vererek, bayram öncesi köşe bucak ilaçlama yapıyor.

- Başkent'te bayram öncesi ilaçlama

ANKARA - Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız vererek, bayram öncesi köşe bucak ilaçlama yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama ekipleri yoğun mesaiye başladı. Vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde yapılan çalışmalarda haşerelerin aktif olduğu biyolojik saatler göz önüne alınıyor. Sivrisinek ve karasineklerin üreme alanında granür, kemirgenlere karşı kanal sisleme, diğer bölgelerde ise uçkun mücadelesi yapan ekipler vatandaştan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Çevreye, evcil hayvanlara ve sokak canlılarına zarar vermeyen; Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı biyolojik ve kimyasal ilaçları kullanan ekipler, halk sağlığı için özenle çalışıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri, yağmur sularının ardından oluşan bataklıklarda ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde ilaçlama; çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde ve pazar yerlerinde ilaçlamanın yanı sıra dezenfeksiyon çalışması da yapıyor.

Başkent'te bayram öncesi ilaçlama
Başkent'te bayram öncesi ilaçlama
Başkent'te bayram öncesi ilaçlama
Başkent'te bayram öncesi ilaçlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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