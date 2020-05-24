Başkent'te bayram namazı
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Başkent'te bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını sınırlı sayıda cemaatle kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Başkent'te bayram namazı
24.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:20

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını sınırlı sayıda cemaatle kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Ramazan Bayramı namazı, korona virüs önlemleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Prof. Dr. Erbaş, bayram hutbesini okudu. Ayrıca camilerde tekbirler getirildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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