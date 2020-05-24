Başkent'te bayram namazı
Başkent'te bayram namazı - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı Hutbesi - Başkent'te bayram namazı sınırlı sayıda cemaatle kılındı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı sınırlı sayıda cemaatle namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.
Başkent'te bayram namazı
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı Hutbesi
- Başkent'te bayram namazı sınırlı sayıda cemaatle kılındı
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı sınırlı sayıda cemaatle namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.
Ramazan Bayramı namazı, korona virüs önlemleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.
Prof. Dr. Erbaş, bayram hutbesini okudu. Ayrıca camilerde tekbirler getirildi.
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Kaynak: İHA