Başkent'te bahar yağmuru
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Başkent'te bahar yağmuru

Başkent'te bahar yağmuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent'te bir anda bastırarak kenti etkisi altına alan yağmur yağışı zor anların yaşanmasına neden oldu.

Başkent'te bir anda bastırarak kenti etkisi altına alan yağmur yağışı zor anların yaşanmasına neden oldu.

Ankaralılar güne beklenen bahar yağmuru ile uyandı. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde artarak şehri etkisi altına aldı. Mamak'ın Akdere semti ile Türközü mahallesinde yağmur nedeniyle vatandaşlar kısa süreliğine de olsa zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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