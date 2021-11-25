BAŞKENT'TE ATIKTAN SANATA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası"nda BELMEK eğitmenleri tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan sergiyi Başkentlilerle buluşturdu. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 26 Kasım'a kadar Kızılay Metrosu'nda açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadele konusunda geri dönüşüm projelerine öncelik vermeye devam ediyor.

"21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında Kent Estetiği Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Kızılay Metrosu'nda açılan "İleri Dönüşüm Atölyesi Sergisi" atık malzemelerden üretilen eserleri Başkentlilerle buluşturdu.

BELMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ ATIK MALZEMELERİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Kurulan İleri Dönüşüm Atölyesi'nde toplanan atık malzemeleri kullanan BELMEK usta öğreticileri bu malzemeleri adeta sanat eserlerine dönüştürdü.

Serginin açılışına katılan Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, çevre ve insan sağlığına duyarlı projelerin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Avrupa Azaltım Haftası kapsamında bir ileri dönüşüm projesi başlattık. BELMEK ve Kent Estetiği Daire Başkanlığının düzenlediği önemli bir projede beraberiz. Bu projenin adına 'atıktan sanata' diyebiliriz. Çevre ve insan sağlığına zararlı atıkları yeniden dönüştürebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu tür sergilerin ve sanatsal faaliyetlerin önemi daha da öne çıkıyor. Bu nedenle bu sergiye ürün hazırlığı yaparak projeye emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. "

BELMEK usta öğreticilerinin eserlerini inceleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da, "Bu sergi tamamen çöpe giden ya da çöpe gidecek olan malzemelerden BELMEK usta öğreticilerinin yaptığı ve tekrar kullanabilecek dekoratif ürünlerden oluşuyor. Bir hafta süreyle açık kalacak sergi aynı zamanda Uluslararası Avrupa Birliği projesine de katılacak, bu yönde çalışmalar devam ediyor" dedi.

SERGİ İLE İLERİ DÖNÜŞÜME FARKINDALIK KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait depolarda bulunan kaba atıklar, 6 bölgedeki BELMEK kurslarında ahşap boyama, rölyef, patchwork, marangoz ve el sanatları gibi farklı branşlardaki usta öğreticiler tarafından ileri dönüşüm teknikleriyle onarılarak yeniden kullanılabilir hale getirildi.

26 Kasım tarihine kadar açık kalacak ileri dönüşüm atölyesi sergisini gezmeye gelen Başkentli sanatseverler, düşüncelerini sözlerle dile getirdiler:

-Bahire Tekin: "Çok güzel bir faaliyet. Geri dönüşümleri daha fazla hayata geçirmek istiyoruz ve bu çalışmalarda bizim için örnek oluyor. Bilinç oluşturmak adına güzel bir sergi olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık. "

-Orhan Arıkan: "Çevre bilinci oluşturmak açısından geri dönüşüm yapmak ve bunu yaymak çok önemli. Bu malzemeleri bu seviyeye getiren insanları takdirle karşılıyorum. Bu sergilerin artırılması insanları daha da teşvik edecektir. Emeği geçen bu hususta çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. "

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