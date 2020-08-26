Başkent'te Ata'ya Saygı Bisiklet Turu Ankara'da Anıtkabir-Milli Kütüphane arasında ilk etabı açılan bin 400 metrelik bisiklet yolunda "Ata'ya Saygı Turu" başlatıldı.

Ankara'da Anıtkabir-Milli Kütüphane arasında ilk etabı açılan bin 400 metrelik bisiklet yolunda "Ata'ya Saygı Turu" başlatıldı.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan bisikletle Ankara'ya gelen bisiklet severler, Başkent'in ilk bisiklet yolunda "Ata'ya Saygı Turu" attı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahı arasında yer alan Bisiklet Yolu'nun birinci etabının bin 400 metrelik bölümü Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Başkentli bisiklet tutkunlarının pedal çevirmeye başladığı bisiklet yolunun Ankara dışından gelen ilk ziyaretçileri İzmir'den oldu. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü nedeniyle 6 günde 600 kilometre yolu bisikletle gelen İzmirli bisiklet tutkunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir ziyaretini tamamladıktan sonra Bisiklet Yolu'nda "Ata'ya Saygı Turu" attı.

Bisiklet kullanımı için farkındalık

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek "Ata'ya Saygı Turu" başlatan Bisiklet Hareket Derneği, Ankara Bisiklet Doğa Severler Derneği (ABİDOSD) ve Bisiklet İletişim Topluluğu üyeleri, Başkent'in ilk bisiklet yoluna tam not verdiler. Ankara'ya yıllardır bisiklet yolunun yapılmasını beklediklerini ve bisiklet kullanımının artması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten bisiklet tutkunları, bisiklet yolu projesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA