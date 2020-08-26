Başkent'te Ata'ya saygı bisiklet turu
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Başkent'te Ata'ya saygı bisiklet turu

Başkent'te Ata'ya saygı bisiklet turu Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtkabir-Milli Kütüphane arasında ilk etabı açılan bin 400 metrelik bisiklet yolunda, Ankaralılar kadar Ankara dışından gelen bisiklet tutkunları da pedal çevirmeye başladı.

26.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:09

Başkent'te Ata'ya saygı bisiklet turu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Anıtkabir-Milli Kütüphane arasında ilk etabı açılan bin 400 metrelik bisiklet yolunda, Ankaralılar kadar Ankara dışından gelen bisiklet tutkunları da pedal çevirmeye başladı.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek İzmir Cumhuriyet Meydanından bisikletle Ankara'ya gelen bisiklet severler, Başkent'in ilk bisiklet yolunda "Ata'ya Saygı Turu" attı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ulaşım projeleri vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde açılan "Bisiklet Yolu" ülkenin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Bisiklet yolunun ilk ziyaretçileri İzmir'den

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahı arasında yer alan Bisiklet Yolu'nun birinci etabının bin 400 metrelik bölümü Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Başkentli bisiklet tutkunlarının pedal çevirmeye başladığı bisiklet yolunun Ankara dışından gelen ilk ziyaretçileri İzmir'den oldu. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü nedeniyle 6 günde 600 kilometre yolu bisikletle gelen İzmirli bisiklet tutkunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir ziyaretini tamamladıktan sonra Bisiklet Yolu'nda "Ata'ya Saygı Turu" attı.

Bisiklet kullanımı için farkındalık

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek "Ata'ya Saygı Turu" başlatan Bisiklet Hareket Derneği, ABİDOSD (Ankara Bisiklet Doğa Severler Derneği) ve Bisiklet İletişim Topluluğu üyeleri, Başkent'in ilk bisiklet yoluna tam not verdiler. Ankara'ya yıllardır bisiklet yolunun yapılmasını beklediklerini ve bisiklet kullanımının artması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten bisiklet tutkunları, bisiklet yolu projesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler.

Başkent'te Ata'ya saygı bisiklet turu

Kaynak: İHA

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