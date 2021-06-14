Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. Yol boyu silah seslerin susmadığı konvoy bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyun içinde bulunan otomobillerdeki kişiler silahla uzun süre havaya ateş açtı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin silah seslerini duyduktan sonra arkadaşını saklanması konusunda uyardığı duyuldu.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri
Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bunu yapan bir akademisyen! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
Bunu yapan bir akademisyen! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Tamer Levent İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te asker uğurlama konvoyunda silah sesleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 09:17:07. #1.13#

title