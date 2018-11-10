Başkent'te Asayiş Uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayişin temin edilmesi, suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla şehir genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da güven ortamının sağlanması, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suçların caydırılması, aranan şahısların yakalanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada asayiş, çevik kuvvet, trafik birimlerinden ekipler yer aldı.

Akşam saatlerinde uygulamaya başlayan ekipler, şehrin dört bir yanında kurulan sabit uygulama noktalarında yol uygulaması yaparken, yaya devriye ekipleri de umuma açık mekanlarda denetimlerde bulundu. Şehrin ana arterlerinde ve ara sokaklarda çevirme yapan yol uygulama görevlileri, şüpheli buldukları araçları durdurarak, araçlarda ve şahısların üzerinde arama yaptı.

Eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekipler ise özellikle Bahçelievler bölgesinde bulunan işletmelerde denetimde bulundu. İş yerlerinin ruhsatlarını inceleyen polis ekipleri, gerekli kriterlere uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı. - ANKARA