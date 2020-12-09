Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı
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Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı

09.12.2020 03:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 03:56
Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı

ANKARA'da yüksek katlı bir binanın 12'nci katında çıkan yangın, bina sakinlerini endişelendirdi.

ANKARA'da yüksek katlı bir binanın 12'nci katında çıkan yangın, bina sakinlerini endişelendirdi. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Başkent'in Yenimahalle ilçesi, Yeni Batı Mahallesinde bulunan Başakşehir konutlarında çıktı. Çok katlı binanın 12'nci katında henüz nereden çıktığı belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Umke ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında evde bulunan Özkan S. ve Elif Y. hafif şekilde yaralandı. Yangının söndürülmesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü. Emniyet, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı
Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı
Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı
Başkent'te apartmanın 12'nci katında çıkan yangın korkuttu: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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