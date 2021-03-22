Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı
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Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

22.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:26

Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı Başkent'te aniden başlayan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü ve şehri etkisi altına aldı.

Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

ANKARA - Başkent'te aniden başlayan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü ve şehri etkisi altına aldı.

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, kısa süre içerisinde doluya dönüştü. Yağışın doluya dönüşmesi ile birlikte yerler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, yağan dolunun yer yer fındık büyüklüğünü geçtiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı alanlarda ise araçlar ve vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti.

Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı
Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı
Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı
Başkent'te aniden bastıran dolu ve sağanak Başkentlilere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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