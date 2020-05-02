Başkent'te aniden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı
02.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:17
Başkentte aniden bastıran yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı.
Başkentte aniden bastıran yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Yollar su birikintileriyle doldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde başkentte şiddetli yağış ve dolu meydana geldi. Aniden bastıran yağmur beraberinde dolu yağışını getirdi. Yollar derin su birikintileriyle dolarken sürücüler de zor anlar yaşadı. - ANKARA
Kaynak: İHA