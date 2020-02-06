Başkent'te anasınıfı öğrencisi apartman boşluğuna düştü
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Başkent'te anasınıfı öğrencisi apartman boşluğuna düştü

Ankara'da anasınıfı öğrencisi, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:52
Başkent'te anasınıfı öğrencisi apartman boşluğuna düştü

'da anasınıfı öğrencisi, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.


Olay Ankara'nın ilçesi Kutlugün Mahallesi 459 caddesinde meydana geldi. İddialara göre Yenimutlu ilkokulundan annesiyle birlikte çıkan anasınıfı öğrenci henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü okulun karşısında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Durumu hemen fark eden annesi hemen olayı , sağlık ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmalarından sonra anasınıfı öğrencisi hafif sıyrıkla kurtarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri anasınıfı öğrencisine yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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