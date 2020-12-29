Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı
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Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı

29.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:00

Ankara'nın Sincan ilçesinde hasta taşıyan özel bir ambulans ile bir otomobilin kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hasta taşıyan özel bir ambulans ile bir otomobilin kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Polatlı Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, 06 TLR 88 plakalı otomobil ile hasta taşıyan özel bir hastaneye ait ambulans çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan N.P. ve E.P. ile ambulansta bulunan A.K. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi'ne taşındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı
Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı
Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı
Başkent'te ambulans kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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