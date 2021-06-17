Başkent'te alt geçidi su bastı

Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçitte patlayan su borusu nedeniyle su baskını yaşandı. Alt geçidi su basması nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Belediye ekipleri patlayan su borusuna müdahale için yolu trafiğe kapattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı