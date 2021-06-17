Başkent'te alt geçidi su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te alt geçidi su bastı

Başkent'te alt geçidi su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle bir at geçit sular altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçitte patlayan su borusu nedeniyle su baskını yaşandı. Alt geçidi su basması nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Belediye ekipleri patlayan su borusuna müdahale için yolu trafiğe kapattı. - ANKARA

Başkent'te alt geçidi su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Profesörden, kadın avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım
Profesörden, kadın avukata taciz ve tehdit: Seni diri diri yakacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Bergen Hande Ataizi Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te alt geçidi su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:09:29. #1.13#

title