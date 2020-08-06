Başkent'te alev alan otomobil küle döndü Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobilde nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile yayılan alevleri kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA