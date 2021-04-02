Başkent'te akıl almaz olay
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Başkent'te akıl almaz olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te akıl almaz olay

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı. Bir vatandaş tarafından uyarılan şahıs kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yeşilova Mahallesi 3398 Sokak'ta bulunan parkta bir kişi bir ağacı kökünden söktü. Kimliği belirsiz şahıs ağacı söktükten sonra çöpe attı. Olayı gören İdris Balcıoğlu isimli mahalle sakini, ağacı söken şahsa tepki gösterdi. Balcıoğlu'na da hakaret eden şahıs kayıplara karıştı. Balcıoğlu, olayı mahalle bekçilerine bildirerek şikayetçi oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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