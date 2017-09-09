Başkent'te ahır çöktü, hayvanlar göçük altında mahsur kaldı



ANKARA - Ankara'da bir ahırın çatısının çökmesi sonucu göçük altında mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay, Çubuk ilçesine bağlı Yiğitli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; içinde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir ahırın çatısı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. O sırada ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, bir anda yıkılan çatının altında kaldı. Yaralanan hayvanlar, duvarların arasında mahsur kaldı.Tekrar çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ahıra müdahale edemeyen vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından hayvanlar göçük alanından kurtarıldı.

Yaralanan hayvanlar veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.