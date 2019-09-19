19.09.2019 21:59

Başkent'te ahilik haftası

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar ve Genel Kurul Üyeleri, Ahilik haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan'ı ziyaret etti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, "Ahilik Haftası" nedeniyle Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar ve Genel Kurul üyeleri ile bir araya geldi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşen ziyarette ANKESOB üyelerinin görüş ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, "Türkün en büyük özelliklerinden biri ahilik. Ahilik kültürünün açılımı; sevgi, barış, dostluk, yardımlaşma, yiğitlik ve kardeşlik. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bizim mesai ve yol arkadaşlarımızsınız. Başımızın üzerinde yeriniz var. Sıkıntınız olduğunda bu kapılar sizlere her zaman açık. Hepimizin ortak derdi Ankara. Bu yüzden Ankara'yı beraber yöneteceğiz" dedi.

Ankara için iş birliği

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin çok önemli olduğunu belirten ve iş birliğinin öneminin altını çizen ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ise, "Hep birlik beraberlik içerisinde çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla birlik ve beraberlik içerisinde tüm paydaşlarla çalışmayı amaçladıklarının altını çizen Özcan da, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizlerin gayesi Ankara'ya hizmet etmek. Sizler bizim uç beylerimizsiniz. Vatandaşın şikayetleri, gördüğünüz hataları bizlere ileteceksiniz, biz de gücümüzün yettiğince yapmaya çalışacağız. Bizler Ankara'da bir iz ve kalplerde hoş bir seda bırakmak istiyoruz. Makamlar mevkiler geçici. 'Güzel şeyler yaptılar, Allah razı olsun' dedirtebilirsek bizim için en büyük servet bu. Başkanımız Mansur Yavaş'ın da en büyük düşüncesi ve arzusu bu yönde.

Kaynak: İHA