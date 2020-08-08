Başkent'te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil 'beton'
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Başkent'te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil 'beton'

Başkent'te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil 'beton' Başkent'in dört bir tarafında yer alan refüjlere dikilen ağaçların neden kuruduğu ortaya çıktı.

08.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:21

Başkent'te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil 'beton'

ANKARA - Başkent'in dört bir tarafında yer alan refüjlere dikilen ağaçların neden kuruduğu ortaya çıktı. Geçmiş yönetim tarafından beton üstüne dikilen ağaçların kök salamadığı için büyüyemediği ve kuruduğu tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, özellikle Konya Yolu üzerinde bulunan Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı'ndaki orta refüjlere dikilen ağaçların bu nedenle kuruduğunu belirterek, "Sosyal medyada sanki bu ağaçlar sulanmadığı için kurumuş gibi gösteriliyor ancak durum böyle değil" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında bulunan park, bahçe, rekreasyon alanları ve orta refüjlerde bulunan bitki ve ağaçlara yönelik sulama, gübreleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent genelinde özellikle orta refüjlerde gözlenen ağaç kurumaları nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi teknik ve uzman ekiplerle tek tek inceleme başlattı.

Yapılan tespit sonucu Konya Yolu üzerindeki Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı'ndaki orta refüjlere dikilen ağaçların kuruma nedeninin beton ve asfalt üstüne dikilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Beton üzerine dikilen ağaçlar kuruyor

Tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bu ağaçların kuruma nedeninin önceki yıllarda refüjlerin altlarında gömülü olarak kalan ve temizlenmeyen beton ve asfalt yapılardan kaynaklandığını açıkladı.

Her iki noktada 2012 yılından beri bitki yetiştirilmesinde sıkıntı yaşandığını, bitkilerin sürekli öldüğünü ve her yıl yenilerinin dikildiğine dikkat çeken Güldaş, şu bilgileri verdi:

"Konya Yolu Kepekli Kavşağı'ndaki alanda yıllardır bitkilendirme ile ilgili sıkıntı yaşanmış. Her sene burada bitki dikilip sonuç alınamayıp tekrar yapılmış. Halbuki burada tekniğine uygun bir çalışma yapmak mümkün değil, altyapı buna müsait değil. New jersey tipi beton yapılar buraya gömülmüş, toprakla üstü kapatılmış ve bunun üzerine de ağaç, çalı ve diğer bitki grupları dikilmiş. Ağaç türleri zaman içerisinde kök salamadığı için birer ikişer kurumuş, 2012 yılından bu zamana kadar da burada bitki kalmamış. Benzer bir durum şu anda Malazgirt Bulvarı'ndaki ıhlamur ağaçlarında da var. Orada da yaptığımız kazı çalışmalarında gördük ki 63 santimetre sonra alan bitmekte ve altından beton veya asfalt çıkmaktadır. Burada da bitki yetişmesi ve aidiyetini sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü gerekli kök yapısı olgunlaşmadığı gibi aynı zamanda asfaltın ve yanlarındaki betonların sıcaklığı da bu durumu olumsuz etkilemektedir. Zaten birçok yerde refüj genişliği de tekniğine uygun olmayıp 1-1,5 metreye kadar düşmektedir. Dolayısıyla buradan sağlıklı sonuçlar almak mümkün değildir."

Sosyal medyada yanlış bilgilendirme

Kentin birçok noktasında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını artık toprak ve bitki yapısı ile bulunduğu ortama göre yaptıklarını ifade eden Güldaş, Kepekli Kavşağı ve 1071 Malazgirt Bulvarı'ndaki refüjlerde beton yapıyı temizlettikten sonra bölgeye en uygun ağaç olan ılgın ağacını dikeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kent iklimine uygun ve su istemeyen yerli ağaç ve bitkilerin ekimi yönünde talimat verdiğini hatırlatan Güldaş, sosyal medyada kuruyan ağaçlara yönelik yapılan eleştirilere de açıklık getirdi:

"Her sene göz boyayıcı çalışmalar yerine sayın Başkanımızın talimatı üzerine Ankaralının bir kuruşunu dahi heba etmeden en doğru şekilde buraları kullanmayı hedefliyoruz. Gömülmüş bu beton elemanları çıkarıp bitki yetişebilir bir ortam ve uygun bitki dokusu oluşturacağız. Burası meğili çok olan bir yer ve kışın yoğun şekilde tuzlama yapılıyor, bu da buradaki bitkileri olumsuz etkiliyor. Bundan en az etkilenen bitki türü ise Ilgın Ağacı. Biz de buraya Ilgın Ağacı dikeceğiz ve her sene yeni ağaç dikmekten ve masraf etmekten kurtulacağız. Bu alanlarda durum böyleyken sosyal medyada sanki ağaçlar sulanmadığı için kurumuş gibi gösteriliyor. Halbuki buraların hem mevcut tesisatla hem de tankerlerle sulaması yapılıyor ancak gördüğünüz sebeplerden dolayı ağaçlar kuruyor. Biz burayı Başkentlilere yakışır şekilde yapacağız."

Başkent'te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil 'beton'

Kaynak: İHA

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