Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi
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Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Başkent'te 86 bin 500 adet kaçak tütün mamulü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli 2 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 86 bin 500 adet tütün mamulü ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 86 bin 500 adet tütün mamulü ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 milyon 927 bin 600 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 181 bin 331 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 579 kilogram kıyılmış tütün, 332 adet TAPDK bandrolü, 86 bin 500 adet tütün mamulü ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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