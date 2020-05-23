Başkent'te 77 bin 18 ton asfalt atıldı
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Başkent'te 77 bin 18 ton asfalt atıldı

Başkent'te 77 bin 18 ton asfalt atıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında asfalt mesaisine devam ediyor.

23.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:13

Başkent'te 77 bin 18 ton asfalt atıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında asfalt mesaisine devam ediyor. 16-19 Mayıs tarihlerinde 23 bin 302 ton asfalt dökümü gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Nisan ayından itibaren sadece sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde toplam 77 bin 18 ton asfaltı başkent yollarıyla buluşturdu. Ekipler son olarak AŞTİ'nin önünde asfalt serim işlemini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte başkentin birçok noktasında asfalt serim ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağında çalışmaları artıran Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Altındağ'dan Çankaya'ya, Etimesgut'tan Yenimahalle'ye kadar kentin birçok noktasında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği günlerde caddelerin boş olması nedeniyle birden fazla noktada çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sadece 16-19 Mayıs tarihlerinde 6 adreste 16 bin 33 ton asfalt serimi, 63 adreste ise 7 bin 269 ton asfalt yama çalışmasını tamamladı. 7/24 çalışan ekipler; 4 günde toplam 69 noktada 23 bin 392 ton asfaltı başkent yollarıyla buluştururken, Nisan ayından itibaren bugüne kadar sadece sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde toplam 77 bin 18 ton asfalt serim işlemi yaptı.

Asfalt yama ve serim işlemlerinin ardından Akyurt'tan Yenimahalle'ye, Bala'dan Mamak'a, Etimesgut'tan Elmadağ'a kadar 20 ilçe yenilenen yollarla yeni bir görünüme kavuştu. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında çok az sayıda şehirlerarası otobüsün uğradığı AŞTİ'yi de asfalt programına dahil eden Büyükşehir Belediyesi, günlük yüzlerce otobüsün giriş çıkış yapması nedeniyle uzun süredir yapılamayan asfalt yenileme çalışmalarını da tamamladı. AŞTİ'nin önündeki yollar bin 46 ton asfaltla yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca başkentin sanayi bölgelerinde de asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, OSTİM Mahallesi'nde yer alan Abdülhalik Renda Caddesi'ne 7 bin 870 ton, Abdülkadir Geylani Caddesi'ne ise 4 bin 660 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Başkent'te 77 bin 18 ton asfalt atıldı

Kaynak: İHA

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