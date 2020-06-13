Başkent'te 6 milyon tek yürek oldu, tüm su faturaları ödendi
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Başkent'te 6 milyon tek yürek oldu, tüm su faturaları ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı.

Başkent'te 6 milyon tek yürek oldu, tüm su faturaları ödendi
13.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi.

Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi. Son olarak abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı. Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcunu ödeyerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırdı.

"İftar ver" ve "bilet ver" kampanyaları sona erdi

Komşusu açken tok yatmayan, toplumsal birlikteliğini yardımlaşma ve dayanışma üzerine inşa eden, zor zamanlarda birbirine destek olmak için aracı olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftarlık sıcak yemek göndererek, örnek bir kampanyaya daha imza attı.

Ankara'yı aşarak Türkiye çapında iyilik salgınına dönüşen "İftar Ver" kampanyasıyla Ramazan ayında 73 bin 864 hayırsever vatandaş tarafından 500 bin 102 iftar paketi satın alınarak, 7 milyon 501 bin 530 TL'lik destek sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesinin "Bilet Ver" uygulaması da yoğun ilgi gördü ve kısa sürede sona erdi. Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ya da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların 12 bin 775 ANKARAKART'ına hayırseverler tarafından toplamda 731 bin 510 TL yükleme yapılarak ulaşım ihtiyaçları karşılandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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