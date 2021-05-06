Başkent'te "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası 20 milyon TL'yi geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası 20 milyon TL'yi geçti

Başkent'te '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası 20 milyon TL'yi geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına hayırsever bağışları her geçen gün artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına hayırsever bağışları her geçen gün artıyor. Ülke sınırlarını aşan kampanya ile toplanan tutarın 1 ayda 20 milyon TL'yi geçtiği açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinin "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin su faturası borçları büyük ölçüde ödenirken, nakit yardımından iftar paketine kadar birçok iyilik de dalga dalga yayıldı. İyilik yarışında yeni bir rekor kırılan "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında bir ayda Su Ver ile 52 bin 839 adet su faturası ödenerek 2 milyon 334 bin 357 TL, Bilet Ver ile 2 bin 464 adet Ankarakart'a yükleme yapılarak 147 bin 956 TL, El Ver ile 18 bin 557 adet nakit yardım ile 5 milyon 860 bin 975 TL, İftar Ver ile 212 bin 241 sipariş verilerek 5 milyon 306 bin 125 TL, Afiyet Ver ile 33 bin 404 yardım kolisi siparişi ile 6 milyon 526 bin 200 TL olmak üzere yapılan toplam yardım tutarı 20 milyon TL'yi geçti. - ANKARA

Başkent'te '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası 20 milyon TL'yi geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar aldı başını gitti
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar aldı başını gitti
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı
Bu etin kilosu 10 bin TL
Bu etin kilosu 10 bin TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'te "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası 20 milyon TL'yi geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:14:02. #1.15#

title