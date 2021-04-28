Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi Başkent'te şüpheli görülen iki araç ile bir depoda yapılan aramada 5 milyon 30 adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, iki şüpheli de gözaltına alındı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Sularıyla...

Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

ANKARA - Başkent'te şüpheli görülen iki araç ile bir depoda yapılan aramada 5 milyon 30 adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, iki şüpheli de gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Sularıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ'da bulunan bir depoda ile iki araca yönelik düzenledikleri operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Son dakika haberi! Başkent'te kaçakçılık operasyonu: 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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