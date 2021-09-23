Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu - Haberler
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Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

(Sadettin Aliusta - Gökşen Efe-İHA)

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