Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu - Haberler
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Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te 5 katlı binanın terasında yükselen alevler korkuttu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

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