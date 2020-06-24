Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı... O anlar kamerada Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı kameralara anbean yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastane sevk etti.

Kaynak: İHA