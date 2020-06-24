Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastane sevk etti. - ANKARA

Kaynak: İHA