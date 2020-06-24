Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı.

Başkent'te 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
24.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:00

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü fark eden komşular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastane sevk etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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