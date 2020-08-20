Başkent'te 4 ilçede asbestli borular değişecek
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Başkent'te 4 ilçede asbestli borular değişecek

Başkent'te 4 ilçede asbestli borular değişecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değişimi için başlattığı ihale sürecini hızlandırdı.

20.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:24

Başkent'te 4 ilçede asbestli borular değişecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değişimi için başlattığı ihale sürecini hızlandırdı.

Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş'tan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü üçüncü ihaleye Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ'daki asbestli borular için çıktı. Sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye 29 firma katıldı. Ankara Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, Başkent'in 13 ilçesinin içme suyu ana iletim hattındaki insan ve çevre sağlığını tehdit eden 220 kilometrelik asbestli borunun değiştirilmesi yönündeki talimatı üzerine harekete geçti. İhale sürecini hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü; Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinden sonra Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ ilçelerindeki asbestli boruların değişimi için de ihaleye çıktı.

Canlı yayınlanan ihaleye 29 firma katıldı

29 firmanın katıldığı ihale kapsamında 4 ilçe için yaklaşık 141 kilometrelik asbestli borunun değişimi ve yeni içme suyu iletim hatları yapılacak. ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen "Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi" ihalesi Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden 1 saat 30 dakika boyunca canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık maliyeti KDV hariç, 19 milyon 241 bin 138 TL 74 kuruş olan ihalede en düşük teklif 13 milyon 303 bin 313 TL olurken, en yüksek teklif ise 21 milyon 908 bin 595 TL oldu. İhaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgeleri ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra ihaleyi kazanan firmanın adı EKAP üzerinden ilan edilecek.

Başkent'te 4 ilçede asbestli borular değişecek

Kaynak: İHA

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