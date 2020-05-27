Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arefe günü başlayıp bayram boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'da trafik yoğunlaştı.

Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:17

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arefe günü başlayıp bayram boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'da trafik yoğunlaştı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arefe günü başlayıp bayram boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'da trafik yoğunlaştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla tamamlandı. Sessiz bir bayramı geride bırakan Ankara'da, kısıtlamanın son bulmasıyla araç hareketliliği de başladı.

Kızılay'da kısıtlamanın bitmesiyle trafik oluşurken, bazı vatandaşların yürüyüş için dışarı çıktığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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