Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Ankara'da başladı.

Başkent'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANKARA - İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Ankara'da başladı.

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler kapsamında Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası Başkent sokakları sessiz kaldı. Her gün on binlerce insanın trafiğe çıktığı yollar ve caddeler ise bom boş kaldı.

Kaynak: İHA