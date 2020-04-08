Başkent'te 30 bin kaçak maske ele geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Başkent'te 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin kaçak maske ele geçirildi.

08.04.2020 04:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 04:19
Başkent'te 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin kaçak maske ele geçirildi.

Edinilen göre bilgilere göre, Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

Üretimi gerçekleştiren kişiler hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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