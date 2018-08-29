Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Dolayısıyla Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara'da yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, saat 11.00'de Anıtkabir ziyareti, saat 13.30'da TBMM'den I. Meclis Binası'na Atatürk Bulvarı üzerinden geçit resmi, saat 16.00'da ise Kara Harp Okulunda Harp Okulları Mezuniyet Töreni icra edileceğinden 30 Ağustos Perşembe günü saat 06.30'dan etkinlik sona erene kadar; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Spor Park Sokak ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için EGO, Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermelerinin faydalı olacağını vurgulayarak "Ayrıca Kara Harp Okulunda gerçekleştirilecek mezuniyet törenine gelen vatandaşlarımız İnönü Bulvarı üzerindeki 2 Nolu Nizamiyeden (Devlet Malzeme Ofisi Karşısı) giriş yapacağından diğer vatandaşların İnönü Bulvarı güzergahını kullanmaları tavsiye edilmektedir" uyarısını yaptı. - ANKARA