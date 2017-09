Başkent'te '3. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri' bakanların katılımıyla açıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

ANKARA - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkenin her yerini ulaşılır, erişilir yaparken, Kars-Ardahan-Iğdır'ı da daha fazla ulaşılır erişilir yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkentte 3. Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı. Tiyatro gösterimiyle başlayan programda şehitlerimizin verdiği mücadelenin sahnelendiği anlarda Bakan Yılmaz duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Açılış konuşması kapsamında kürsüye çıkan Bakan Arslan, ülkenin her yerini ulaşılır, erişilir yaparken, Kars-Ardahan-Iğdır'ı da daha fazla ulaşılır erişilir yapmak için çalıştıklarını ifade etti ve, "Bu kıymetli etkinlik, Kars-Ardahan-Iğdır'ın güzelliklerini anlatma ve buradaki hemşehrilerimizle buluşma vesilemizdir" dedi.

"Yaptığımız işin kutsallığının bilincindeyiz"

"Ülkemizin 81 ili, 780 bin kilometresi bizim için önemli" diyen Bakan Arslan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Nasıl ki ecdat istikbal ve istiklal diyerek şehit olmaya gidiyorsa, bizde bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları olarak tüm sorumlular, yaptığımız işi şehitlerimizin şehadet içerken hedefledikleri istiklal ve istikbali hedefleyerek, bu toprakları imar etmek için çalışıyoruz. Yaptığımız işin kutsallığının da bilincindeyiz. Ülkenin her yerini ulaşılır ve erişilebilir yapmak adına olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımız bize teşekkür ediyor, siz bizi ne kadar güçlü desteklerseniz, yürüdüğümüz yolda bizi ne kadar güçlü kılarsanız ve dünyadaki bu kadar hainliğe rağmen sözümüzün güçlü çıkması adına ne kadar güçlü desteklerseniz, asıl teşekkürün hak edeni sizsiniz."

Konuşmalardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Bakanlar kasardan döneri kesti ve vatandaşa ikram etti, ardından stantlar gezild. KAI Tanıtım Günleri dört gün boyunca Ankaralı misafirlerini ağırlayacak.