Başkent'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Başkent'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Başkent'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kasaptaki kasadan 150 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, zanlılar kıskıvrak A.G. ile A.L.C. F.S. bulundukları evde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 bin lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.S., A.L.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Ü.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA