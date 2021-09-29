Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 210 milyon lira olan 71 kilo 634 gram kokain ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 210 milyon lira olan 71 kilo 634 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Ankara ve Sakarya'da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71 kilo 634 gram kokain, 1 adet balistik yelek, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 lira, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin işlenmesi halinde piyasa değerinin 210 milyon lira olduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yakalanan şüpheliler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta/İHA)

Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Başkent'te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

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