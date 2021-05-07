Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok
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Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok Ankara'da 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen 17 operasyonda bin 589 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 40 organizatörden 10'u tutuklandı.

Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok

ANKARA - Ankara'da 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen 17 operasyonda bin 589 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 40 organizatörden 10'u tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekiplerince 2020 yılında göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik toplam 17 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla yurda göçmen sokmaya çalışan 40 organizatörden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca, bin 589 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok
Başkent'te göçmen kaçakçılığına müsaade yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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