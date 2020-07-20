Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda araçlardan biri savrularak apartmanın bahçesine düştü.

Başkent'te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
20.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 02:41

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda araçlardan biri savrularak apartmanın bahçesine düştü. Kaza da 3 kişi yaralandı.

Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı, Oran kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oran kavşağında henüz kimliği belirlenemeyen sürücü 06 AEZ 183 plakalı otomobil ile Okan.K. yönetimindeki 06 YA 0264 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Okan.K. hakimiyetindeki otomobil, kaldırımdaki trafik levhalarına çarparak bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada her iki aracın sürücüleri ve 06 YA 0264 plakalı otomobildeki Ali Eren.Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları 29 Mayıs Devlet Hastanesine sevk etti. Trafik tek şeritte ilerlerken polis ekipler kaza ile soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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