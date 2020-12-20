Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
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Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi

20.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:15

Son dakika 3. sayfa haberi: Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi Ankara'da kundaklanan işyerinde ve bir apartmanın çatı katında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi

ANKARA - Ankara'da kundaklanan işyerinde ve bir apartmanın çatı katında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, her iki yangında akşam saat 21.30 civarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği her iki yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelen 6 kişi olduğu belirtilen kişiler camı kırıp içeri girerek kafeyi ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kundaklama olayına karıştığı belirtilen 6 kişiyi bir araçta yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan ikinci yangın, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta bulunan 8 numaralı apartmanın çatı katında meydana geldi. Apartman sakinleri yangını fark ederek binayı boşaltı. Apartman sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil servis, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binaya kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangının büyümeden müdahale etti. Üst katta oturan çocukların çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi
Son dakika haberleri | Başkent'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN

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