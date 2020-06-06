Başkent'te 2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu Başkent'te 2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonuANKARA'da, yaklaşık 2,5 aydır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte meydan ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Başkent'te 2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu

ANKARA'da, yaklaşık 2,5 aydır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte meydan ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla kaldırıdı. Ankaralılar, 2,5 ay sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıkarak, güzel havanın keyfini çıkardı. 5,5 milyon nüfuslu Başkentin en yoğun meydanları Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Bununla birlikte trafiğe çıkan araç sayısında da artış olduğu gözlendi. Bazı vatandaşlar ise park, bahçe ve mesire alanlarını tercih etti. Birçok kişi, Gölbaşı'ndaki Mogan Parkı'nda mangal yakıp, piknik yaptı. Kentteki kafe ve restoranlar da da hareketlilik olduğu görüldü.

Kaynak: DHA