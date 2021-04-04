Başkent'te 17 kişilik araçtan 40 düzensiz göçmen çıktı
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Başkent'te 17 kişilik araçtan 40 düzensiz göçmen çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te 17 kişilik araçtan 40 düzensiz göçmen çıktı

Başkent'te insan kaçakçıları tarafından taşındıkları öğrenilen 40 kişilik düzensiz göçmen grup, 17 kişilik bir minibüsün içerisinde yakalandı.

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Başkent'te insan kaçakçıları tarafından taşındıkları öğrenilen 40 kişilik düzensiz göçmen grup, 17 kişilik bir minibüsün içerisinde yakalandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak giriş yaptıkları tespit edilen, üzerlerinde kimlik ve pasaportları bulunmayan 38 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin, Afganistan uyruklu M.N. isimli göçmen kaçakçısı ile iletişime geçtiği öğrenildi. Daha sonra Ankara ve İstanbul üzerinden yurtdışına çıkmak için anlaştıkları ve anlaşma sonrasında A.İ. ve K.B. isimli kişilerce, 17 kişilik minibüse 40 kişi bindirilerek bu şekilde 12 saat boyunca kesintisiz seyahat ettikleri öğrenildi. Bu şekilde seyahat edildiği ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesi girişinde minibüs ve minibüse öncülük eden araçları durdurdu. Minibüsün kapısını açan ekipler aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 38 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu göçmenin olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonrasında, A.İ. ve K.B. ve M.N. isimli 3 göçmen kaçakçısı birlikte minibüsü kullanan Ö.B gözaltına aldı. Daha sonra günlerdir aç ve susuz kaldıkları öğrenilen düzensiz göçmen grup, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri burada göçmenlere yardımcı oldu.

Göçmen kaçakçıları emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Gölbaşı adliyesine sevk edildi. Afganistan uyruklu M.N. isimli şahsın sınır dışı edilmesi yönünde karar çıkarken A.İ. ve K.B. ile minibüs şoförü olan Ö.B. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için de işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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