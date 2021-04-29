Başkent'te kapanma başladı, polis ekipleri tek tek kontrol etti

Ankara'da 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ankara'da 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri vatandaşların izin belgelerini ve kimliklerini tek tek kontrol etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın detaylarını bildirdiği 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Yasağın başlamasıyla beraber ekipler, denetimlere başladı. Polis ekipleri vatandaşların izin belgelerini ve kimliklerini tek tek kontrol etti. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı