Başkent'te 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Başkent'te 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Başkent'te 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda bir araç içerisinden ilaç ibareli 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda bir araç içerisinden ilaç ibareli 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince Çankaya'da düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde ilaç ibareli 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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