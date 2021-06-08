Başkent'te 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
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Başkent'te 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Başkent'te 1 ton 610 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da bir depoya yapılan operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi.

Ankara'da bir depoya yapılan operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda 1 ton 610 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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