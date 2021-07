Başkent Spor Zirvesi çeşitli etkinliklere sahne oldu

Başkent Spor Zirvesi çeşitli etkinliklere sahne oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin ortak düzenlediği "Başkent Spor Zirvesi" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkent Spor Zirvesi çeşitli etkinliklere sahne oldu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin ortak düzenlediği "Başkent Spor Zirvesi" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Binlerce kişinin akın ettiği program renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin ortak organize ettiği "Başkent Spor Zirvesi" Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer katıldı. Çeşitli spor kulüplerinden 2 bini aşkın sporcunun da yer aldığı Başkent Spor Zirvesi'nde alanı dolduran binlerce Ankaralı ise düzenlenen çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir akşam geçirirken, Sanatçı Selçuk Balcı'nın konseri ve sahne şovlarıyla eğlencenin tavan yaptığı organizasyonda sporun öneminim ve değerinin altı çizildi.

"Sporun yaşı yoktur"

Programda, sporun herkes tarafından benimsenmesinin gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar emek harcıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz? Mansur başkan bu konuda önemli bir adım attı ve böylesine güzel bir toplantıyı düzenledi. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz o başarı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı oluyor. Artık uluslar yumuşak güç dediğimiz bir kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç, yani Türkiye'nin sesinin bütün dünyada duyulmasını sağlayan bazen bir spordur, bazen bir romandır, bazen bir öyküdür, bazen bir filmdir, bazen bir tiyatrodur. Dolayısıyla dünyanın her tarafına Türklerin adını duyurur, bizim adımızı duyurur Türkiye Cumhuriyeti'nde adını duyurur. Biz spor deyince genelde gençlerimizi anlarız. Ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır ve bunun için de yeşil alanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Tüm gençlerimiz potansiyel sporcu adayıdır"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş ise, "Burası Ankara, Cumhuriyetin Başkenti. Bitti denilen yerde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan meşale ile bağımsızlığımızı kazandığımız kent. 100 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar bu kentte cumhuriyetimizin temellerini attı. Bu durum bizim sorumluluğumuzu ve görevimizi artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir milyon 700 bin gencimiz var"

Ankara'nın aktif sporcu sayısında gerilerde olduğunu, bu durumu düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Yavaş, "Ankaramızda nüfusumuzun yüzde 30'u 15 -34 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor. Bir milyon 700 bin gencimiz var. Tüm gençlerimiz potansiyel sporcu adayıdır. Fakat faal sporcu sayısının 50 bin civarı olduğunu üzülerek görmekteyiz. İl nüfusuna göre faal lisanslı sporcu sayısına baktığımızda maalesef Ankara 30'uncu sırada yer alıyor. Bu durum bizim daha katedecek çok mesafemiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle hiç soluklanmadan çalışmalarımıza başladık. EGO Spor bizim dönemimizde 35 branşta 8 bin faal sporcusu ile dünyanın en büyük spor kulüplerinden birisi haline geldi. ASKİ Sporu'un yıllardır süren başarı geleneğini bizim dönemizde daha da yukarıya taşıdık. Çok yakında 300 genç sporcu içinde bir akemi kuruyoruz. ASKİ Spor ve Ankaralılar için Avrupa standartlarında Türkiye'de tek Avrupa'da ise üçüncü olan güreş salonumuzun Taha Akgül ve Rıza Kayaalp Spor Kompleksini Ankaramıza kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz"

Ankara'yı spor şehri yapmayı hedeflerini söyleyen Yavaş, "Bizler yediden yetmişe kentimizde herkesin spor yapmasını, spor konuşmasını hedefliyoruz. Ne kadar çok spor yapılırsa o kadar sağlıklı ve mutlu bir yaşam alanı oluşturabileceğimizin farkındayız. Bu yüzden haftanın 6 günü 20 parkımızda 7: 30 - 11: 00 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde vatandaşlarımızla spor yapıyoruz. Buradan bir müjdeyi daha sizlere açıklamak istiyorum. 11 ilçemizde 8'i kapalı, 20'si açık olmak üzere 28 yeni spor alanımızın çalışmaları sürüyor. Hepsinin ihalesini bu sene alıp Ankara'nın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner